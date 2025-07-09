الأربعاء   
   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
   بيروت 06:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    البحرية الملكية البريطانية: إن سفنًا حربية ومروحيات تابعة لنا راقبت خمس سفن روسية يُزعم أنها عبرت المياه البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر