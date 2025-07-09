الأربعاء   
   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
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    وسائل إعلام أمريكية: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في ولاية تكساس إلى 110 وأكثر من 170 مفقودًا