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   09 07 2025   
   13 محرم 1447   
   بيروت 04:34
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    استشهاد محمد أبو غزالة متأثراً بجراحه في قصف الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة ليلتحق بعائلته التي استشهدت في بداية الحرب