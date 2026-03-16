أول ناقلة غير إيرانية تعبر مضيق هرمز بجهاز تتبّع مفعّل منذ بدء العدوان على إيران

عبرت ناقلة نفط غير إيرانية مضيق هرمز وهي تبثّ إشارات عبر جهاز التتبّع للمرّة الأولى منذ اندلاع العدوان على إيران في 28 شباط/فبراير، وفق ما أعلن مرصد «مارين ترافيك» المتخصص في متابعة الملاحة البحرية، اليوم الاثنين.

وأفاد المرصد في بيان بأن ناقلة النفط «أفريماكس» (أي ناقلة متوسطة الحجم) «كراتشي»، المحمّلة بنفط «داس» الخام من أبوظبي، أصبحت أول ناقلة غير إيرانية تعبر المضيق وهي تبث إشارة نظام التعريف الآلي (AIS)، ما يشير إلى أن بعض الشحنات قد تنال عبورًا آمنًا تم التفاوض عليه.

وأشار إلى أن السفينة، التي يبلغ طولها 237 مترًا وترفع علم باكستان، لديها غاطس (الجزء المغمور بالمياه) يبلغ 11,5 مترًا، ما يدفع إلى الظنّ أنها ثقيلة ومحمّلة بشحنات.

وأضاف أن السفينة دخلت المياه الإيرانية يوم الأحد، “وتبحر راهنًا في خليج عُمان بسرعة 9,6 عقدات بحرية، بعدما اجتازت بنجاح المضيق مع نظام تعريف آلي مفعّل”، بحسب ما جاء في منشور لـ«مارين ترافيك» الاثنين عند الساعة 10,28 بتوقيت غرينيتش.

وأشار المرصد إلى أن “عملية العبور هذه تأتي بعد أسابيع من ملاحة بحرية مخفّضة الحركة بشدّة في المعبر المائي الاستراتيجي”.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن السفينة رست آخر مرّة في جزيرة داس الإماراتية التي تضم منشآت نفطية كبيرة.

ويشكّل مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، ممرًا استراتيجيًا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج.

وهو مغلق بالكامل تقريبًا بفعل الضربات والتهديدات التي تطلقها إيران ردًا على استهدافها من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

وسجّلت شركة جمع البيانات البحرية «لويدز ليست إنتيليجنس» عبور 77 سفينة في مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير وحتى يوم الجمعة، أغلبيتها تابعة لما يعرف بأسطول الظلّ، وهي خارج إطار نظم التأمين والتتبّع المعتمدة.

المصدر: أ.ف.ب.