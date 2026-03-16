الشيخ جبري: ليحفظ الله المجاهدين المرابطين في ساحات المواجهة

أكد الأمين العام لحركة “الأمة” الشيخ عبد الله جبري خلال إحياء ليلة القدر في مسجد كلية الدعوة الإسلامية ومسجد الشيخ أحمد كفتارو ببيروت، أن “ليلة القدر تشكل محطة إيمانية كبرى يستلهم منها المسلمون معاني الصبر والثبات واليقين بنصر الله تعالى، وهي ليست فقط مناسبة للعبادة والتضرع، بل أيضا فرصة لتجديد العهد مع الله تعالى على التمسك بالحق والدفاع عن قضايا الأمة في مواجهة الظلم والعدوان”.

وأشار إلى أن “إحياء ليلة القدر هذا العام يأتي في ظل مرحلة مفصلية تمر بها الأمة الإسلامية، حيث تتعرض شعوبها لعدوان متواصل تقوده قوى الاستكبار العالمي، في محاولة لكسر إرادتها وإخضاعها”.

ولفت إلى أن “صمود قوى المقاومة في المنطقة يعكس إرادة الأمة الحية التي ترفض الخضوع للهيمنة والاحتلال”، داعيا إلى “تعزيز وحدة الصف والتمسك بخيار المقاومة، باعتباره السبيل لحماية الأوطان وصون الكرامة واستعادة الحقوق المغتصبة”.

وسأل الله أن “يحفظ المجاهدين المرابطين في ساحات المواجهة، وأن يثبت أقدامهم وينصرهم على عدوهم، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشفي الجرحى ويفك أسر الأسرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام