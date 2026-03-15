    وزير الصحة جال في مراكز ايواء النازحين في بشامون وكيفون والقماطية وأعطى توجيهاته لمتابعة الحالات المرضية

      جال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في مراكز إستضافة النازحين في ثانوية حسين مسعود الرسمية – بشامون، مدرسة كيفون الرسمية المتوسطة المختلطة ومدرسة القماطية الرسمية. واطلع وزير الصحة على أوضاع النازحين لاسيما المرضى منهم. وأعطى توجيهاته لمتابعة الحالات المرضية وتقديم العناية لهم، وإعطائهم الأدوية اللازمة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، والتي باتت متوافرة في هذه المراكز.

      واستمع الوزير ناصر الدين الى مطالب العائلات النازحة والمشرفين على مراكز الإيواء، وكذلك الى ملاحظات ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية المتواجدين داخل المراكز. وأكد أن “الوزارة جاهزة بما يعنيها لتقديم المساعدة للنازحين”، لافتا الى قرارها ب”تغطية كافة المرضى غير المضمونين بنسبة مئة بالمئة في المستشفيات الحكومية كافة وفي عدد كبير من المستشفيات الخاصة”.

      إيران تطلق الموجة 54 من عملية «الوعد الصادق – 4» وتستخدم صاروخ «سجّيل» لأول مرة

      إيران تطلق الموجة 54 من عملية «الوعد الصادق – 4» وتستخدم صاروخ «سجّيل» لأول مرة

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخيّة

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصلية صاروخيّة

      رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في منشور على "إكس" رداً على ترامب: لقد ادعى أنه "هزمنا" 9 مرات في الأسبوعين الماضيين أمرٌ مضحك!

      رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في منشور على “إكس” رداً على ترامب: لقد ادعى أنه “هزمنا” 9 مرات في الأسبوعين الماضيين أمرٌ مضحك!