الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 22:12
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    الشيخ قاسم: الامام السيد علي الخامنئي كان يتابع الأحداث في غزة ولبنان يوميا وتصله التقارير وكان دائما يدعو المسؤولين إلى الدعم والمتابعة