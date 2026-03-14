توضيح: ورد خبرٌ عاجل يفيد بتعرض بلدة سُحمر في البقاع الغربي لغارة وارتقاء شهداء. لكن في الواقع حصل التباس ، إذ لم تُسجَّل أي غارة على البلدة ولم يرتق شهداء أو تُسجل إصابات