الحرس الثوري : الموجة 47 ، تكريمًا للشهداء نصيرزاده وشمخاني، استهدفت صحراء النقب وبئر السبع، نواتيم، مدينة اللد ، مخابئ جماعة كوملة، وقاعدة القوات الأمريكية في العُديد.