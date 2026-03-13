الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 16:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قيادة الجيش اللبناني: نحذر المواطنين من خطورة مسح الرمز والدخول إلى هذه الروابط لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني إضافةً إلى التمكّن من خرق الهواتف الخلوية والوصول إلى البيانات الشخصية

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة ميفدون في قضاء النبطية

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة ميفدون في قضاء النبطية

      المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية

      المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بصلية صاروخية

      جولة للنائب إبراهيم الموسوي على مدارس تؤوي نازحين وسط بيروت

      جولة للنائب إبراهيم الموسوي على مدارس تؤوي نازحين وسط بيروت