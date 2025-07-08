عاجل

تحقيق الجيش الإسرائيلي: وقع الحادث بعد نحو ساعة فقط من دخول كتيبة “نتساح يهودا” إلى الميدان حيث دخلت إحدى السرايا سيرًا على الأقدام تحت تغطية من سرية دبابات ووقعت في حقل ألغام كانت العبوات الناسفة مخفية بإتقان