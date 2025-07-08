الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
   بيروت 18:47
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    إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تنشر تحقيقا عسكريا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في “الحادثة الخطيرة” في بيت حانون التي أسفرت مساء أمس عن مقتل خمسة جنود