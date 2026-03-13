الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 12:08
Ar

    عاجل

    الجيش الايراني يعلن شن هجوم واسع بالطائرات المسيّرة استهدف مقر قوات دفاع الكيان الصهيوني في بئر السبع داخل الأراضي المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: صلية صاروخية بإتجاه تجمعات قوات العدو داخل الاراضي اللبنانية في القطاع الشرقي

      الجيش الايراني: عملياتنا الواسعة ستستمر خلال الساعات المقبلة عبر هجمات مكثفة تستهدف نقاطًا مهمة أخرى من قواعد الكيان الصهيوني

      مراسل المنار: صفارات الانذار تدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي

