    المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في في كسارة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة

      مواضيع ذات صلة

      عدوان إسرائيلي بغارة جوية استهدفت منطقة الجناح في العاصمة اللبنانية بيروت

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود العدوّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العصافير جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخيّة

