المقاومة الاسلامية : في إطار عمليّات يوم القدس استهدف مجاهدونا بصلية صاروخيّة عند س 01:25 من فجر الجمعة ، تجمّعًا لجنود الاحتلال في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة .