    معاريفعن مصدر عسكري : ارتفاع عدد الاصابات في الجليل الى 15 نتيجة الصاروخ الذي اطلق من لبنان واصاب مبنى بشكل مباشر

      عدوان إسرائيلي بغارة جوية استهدفت منطقة الجناح في العاصمة اللبنانية بيروت

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في في كسارة كفرجلعادي بصلية صاروخيّة

      المُقاومة الإسلاميّة: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لجنود العدوّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدوديّة بصلية صاروخيّة للمرّة الثانية

