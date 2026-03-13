الجمعة   
   13 03 2026   
   23 رمضان 1447   
   بيروت 01:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    شبكة “سي بي أس” نيوز : تضرر طائرة أمريكية ثانية وقد هبطت اضطراريا في “تل أبيب”

      مواضيع ذات صلة

      شبكة CBS نيوز الأمريكية : تم يوم الخميس نقل 19 جندياً أمريكياً إلى ألمانيا لتلقي العلاج وقد أُصيبوا بجروح خطيرة في الهجمات الإيرانية

      شبكة CBS نيوز الأمريكية : تم يوم الخميس نقل 19 جندياً أمريكياً إلى ألمانيا لتلقي العلاج وقد أُصيبوا بجروح خطيرة في الهجمات الإيرانية

      رويترز : طائرة التزويد بالوقود الأمريكية المتحطمة غربي العراق كانت تقل 6 جنود

      رويترز : طائرة التزويد بالوقود الأمريكية المتحطمة غربي العراق كانت تقل 6 جنود

      اعلام العدو : مقتل 3 طيارين أميركيين جراء إسقاط الطائرة في غربي العراق بحسب تقرير أولي

      اعلام العدو : مقتل 3 طيارين أميركيين جراء إسقاط الطائرة في غربي العراق بحسب تقرير أولي