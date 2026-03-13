الجمعة   
    الشيخ أكرم الكعبي : واشنطن لم تلتزم بتعهدها بعدم استخدام قواعدها لشن هجمات على الدول المجاورة ، وهي من يقف وراء الفتن الداخلية وتنفيذ مشاريع تخريبية.

      شبكة “سي بي أس” نيوز : تضرر طائرة أمريكية ثانية وقد هبطت اضطراريا في “تل أبيب”

      شبكة CBS نيوز الأمريكية : تم يوم الخميس نقل 19 جندياً أمريكياً إلى ألمانيا لتلقي العلاج وقد أُصيبوا بجروح خطيرة في الهجمات الإيرانية

      رويترز : طائرة التزويد بالوقود الأمريكية المتحطمة غربي العراق كانت تقل 6 جنود

