الحرس الثوري الايراني: تم تنفيذ الموجة 43 من عملية “الوعد الصادق 4” ضد القاعدة البحرية الخامسة للولايات المتحدة وباقي قواعد الجيش الإرهابي الأميريكي في المنطقة ووسط تل أبيب شمال الأراضي المحتلة ومدينة إيلات