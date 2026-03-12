المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: في حال حدوث مثل هذا العدوان ستُشعل النار في جميع البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة التي تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مصالح فيها وستدمر بالكامل