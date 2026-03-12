الخميس   
    المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: في حال حدوث مثل هذا العدوان ستُشعل النار في جميع البنى التحتية للنفط والغاز في المنطقة التي تمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مصالح فيها وستدمر بالكامل

      مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي المعادي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي عدشيت والقصيبة جنوب لبنان

      تركيا: لن نسمح لأي جهة بالتخطيط لإشعال حرب أهلية في إيران

      المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: نحذر المعتدين بأن أي اعتداء بسيط على البنية التحتية للطاقة وموانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابل برد قاس ومدمر

