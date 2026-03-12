المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: نحذر المعتدين بأن أي اعتداء بسيط على البنية التحتية للطاقة وموانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابل برد قاس ومدمر