الثلاثاء   
   08 07 2025   
   12 محرم 1447   
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    “معاريف” عن مصدر عسكري: سلاح الجو قصف منطقة كمين بيت حانون قبل تفجير العبوات بوقت قصير