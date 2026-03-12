لاريجاني: عاد ترامب ليقول: “يجب أن ننتصر في هذه الحرب بسرعة”، لكن إشعال الحروب أمر سهل أما إنهاؤها فلا يتم ببضع تغريدات فلن نترككم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه