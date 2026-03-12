الخميس   
    اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في سهل الحولة خشية تسلل طائرات مسيّرة

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية

      آخر المستجدات حول العدوان الإسرائيلي على البقاع

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية

