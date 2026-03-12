الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 16:07
    السيد الخامنئي: سنواصل عملياتنا الانتقامية وسنتعامل مع جرائم الأعداء بأسلوبنا الخاص

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري: الموجة 42 استهدفت قلب تل أبيب وقواعد الجيش الاميركي

      المقاومة الإسلاميّة: استهدفنا منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا بصلية صاروخيّة

      تقرير مصور | استهداف معمل لتصنيع الكبيس في بلدة قصرنبا

