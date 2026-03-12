الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 13:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت محلقة سقطت في منطقة “شعب القلب” في اطراف بلدة شبعا

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري الايراني: على جميع السفن التحرك وفقاً لقوانين العبور من مضيق هرمز والمياه الاقليمية التي أعلنتها ايران

      الحرس الثوري الايراني: على جميع السفن التحرك وفقاً لقوانين العبور من مضيق هرمز والمياه الاقليمية التي أعلنتها ايران

      الخارجية الروسية: روسيا تؤكد حق إيران في الدفاع عن النفس وتدعو الولايات المتحدة و”إسرائيل” إلى وقف العدوان

      الخارجية الروسية: روسيا تؤكد حق إيران في الدفاع عن النفس وتدعو الولايات المتحدة و”إسرائيل” إلى وقف العدوان

      الحرس الثوري: أطلقنا 10 صواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر وقدر وخيبر شكن وفتاح الفرط الصوتي ضمن الموجة 41 من عمليات الوعد الصادق 4

      الحرس الثوري: أطلقنا 10 صواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر وقدر وخيبر شكن وفتاح الفرط الصوتي ضمن الموجة 41 من عمليات الوعد الصادق 4