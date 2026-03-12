الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 13:00
    عاجل

    اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الروسية: روسيا تؤكد حق إيران في الدفاع عن النفس وتدعو الولايات المتحدة و”إسرائيل” إلى وقف العدوان

      الحرس الثوري: أطلقنا 10 صواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر وقدر وخيبر شكن وفتاح الفرط الصوتي ضمن الموجة 41 من عمليات الوعد الصادق 4

      وكالة الطاقة الدولية: الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ

