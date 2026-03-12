الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 09:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه “إسرائيل” على المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار : مسيرة إسرائيلية اغارت على سيارة تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في التامرية عند اطراف بلدة تولين ما ادى الى وقوع اصابات

      مراسل المنار : مسيرة إسرائيلية اغارت على سيارة تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في التامرية عند اطراف بلدة تولين ما ادى الى وقوع اصابات

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة ومحيطها

      اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة ومحيطها

      مراسل المنار : 3 دبابات ميركافا معادية تقدمت صباحًا من جهة بركة بعثائيل شرق كفرشوبا ووصلت الى مقربة من المنازل و موقع الجيش اللبناني المخلى ونفذت عمليات اطلاق نار بإتجاه البلدة ثم انسحبت تحت غطاء مدفعي وقصف دخاني

      مراسل المنار : 3 دبابات ميركافا معادية تقدمت صباحًا من جهة بركة بعثائيل شرق كفرشوبا ووصلت الى مقربة من المنازل و موقع الجيش اللبناني المخلى ونفذت عمليات اطلاق نار بإتجاه البلدة ثم انسحبت تحت غطاء مدفعي وقصف دخاني