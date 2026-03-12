الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 05:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة اللبنانية: 8 شهداء و31 مصابا حصيلة العدوان الاسرائيلي على الرملة البيضاء في العاصمة بيروت

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة اللبنانية: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل

      وزارة الصحة اللبنانية: العدوان بغارة جوية من العدو الاسرائيلي على منطقة عرمون أوقع 3 شهداء و جرح طفل

      اعلام المقاومة عن وسائل اعلام اسرائيلية : سقوط صاروخ بشكل مباشر في “هرتسيليا” وسط فلسطين المحتلة واصابات جرّاء التدافع .

      اعلام المقاومة عن وسائل اعلام اسرائيلية : سقوط صاروخ بشكل مباشر في “هرتسيليا” وسط فلسطين المحتلة واصابات جرّاء التدافع .

      إعلام العدو: إرباك في منظومة الإنذارات حيث تم تفعيل إنذارات في أماكن بعيدة عن الإستهداف الصاروخي

      إعلام العدو: إرباك في منظومة الإنذارات حيث تم تفعيل إنذارات في أماكن بعيدة عن الإستهداف الصاروخي