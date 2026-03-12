المقاومة الإسلامية: استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة ما أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة