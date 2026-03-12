الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 03:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة الإسلامية: استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة ما أسفر عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة

      مواضيع ذات صلة

      الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطلبون “تحقيقا سريعا” في غارة مدرسة البنات في إيران بعد التحقيق العسكري الذي جرى وأكد مسؤولية أمريكا

      الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطلبون “تحقيقا سريعا” في غارة مدرسة البنات في إيران بعد التحقيق العسكري الذي جرى وأكد مسؤولية أمريكا

      ترمب: سنبدأ بسحب النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بسرعة

      ترمب: سنبدأ بسحب النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بسرعة

      وكالة مهر الإيرانية: عدوان أمريكي-إسرائيلي جديد على المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب العاصمة طهران

      وكالة مهر الإيرانية: عدوان أمريكي-إسرائيلي جديد على المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب العاصمة طهران