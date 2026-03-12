المقاومة الاسلامية : ضمن عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدونا عند الساعة 00:30 من اليوم الخميس ، قاعدة بيت ليد (خاصة باللواءين الناحل والمظلّيين) بصلية من الصواريخ النوعيّة.