الخميس   
   12 03 2026   
   22 رمضان 1447   
   بيروت 00:30
    عاجل

    المقاومة الاسلامية : ضمن عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدونا عند الساعة 22:30 الأربعاء للمرّة الثانية، مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

      مقر خاتم الانبياء(ص) : الموجة ال 40 من عملية “الوعد الصادق 4” استهدفت بصواريخ قدْر، عماد ، خيبرشكن وفتّاح تل أبيب، القدس، حيفا، والقواعد الأمريكية في المنطقة بالتعاون مع المقاومة الإسلامية.

      اعلام العدو : صافرات الإنذار تدوّي في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

      المقاومة الاسلامية : ضمن سلسلة عمليّات العصف المأكول، استهدف مجاهدونا عند الساعة 23:15 الأربعاء ، مستوطنة شتولا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

