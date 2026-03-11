الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 21:09
    عاجل

    إطلاق صفارات الإنذار في جنوب فلسطين المحتلة بعد وصول صواريخ إيرانية

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على بلدة عيناثا في جنوب لبنان

      صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها جراء اطلاق صواريخ من لبنان

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي على بلدة كفردونين جنوب لبنان

