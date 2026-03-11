الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 17:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل اعلام إيرانية: عدوان أميركي صهيوني جديد على طهران

      مواضيع ذات صلة

      ترامب للقناة 12 الصهيونية: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

      ترامب للقناة 12 الصهيونية: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

      جيش العدو الاسرائيلي يجدد تهديده لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة والليلكي وتحويطة الغدير والشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت

      جيش العدو الاسرائيلي يجدد تهديده لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة والليلكي وتحويطة الغدير والشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت

      مفهوم: فخ القنبلة الذكية – التفوق التكتيكي والإخفاق الاستراتيجية في حروب الإكراه

      مفهوم: فخ القنبلة الذكية – التفوق التكتيكي والإخفاق الاستراتيجية في حروب الإكراه