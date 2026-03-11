الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 17:40
    عاجل

    جيش العدو الاسرائيلي يجدد تهديده لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة والليلكي وتحويطة الغدير والشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت

      وسائل اعلام إيرانية: عدوان أميركي صهيوني جديد على طهران

      ترامب للقناة 12 الصهيونية: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

      مفهوم: فخ القنبلة الذكية – التفوق التكتيكي والإخفاق الاستراتيجية في حروب الإكراه

