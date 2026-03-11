الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 15:49
    نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي: لو انتصر العدو في الحرب لما استعان بالعالم أجمع للوساطة وإعلان وقف إطلاق النار

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار قبل حوالي الساعة باتجاه حي القندولي في ميس الجبل

      اعلام العدو: اطلاق صواريخ من ايران نحو “اسرائيل”

      ايران تعلن عن استهداف سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز

