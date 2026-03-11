الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 11:53
    اعلام العدو: أوقف الأردنيون تصدير الخضراوات الأساسية إلى إسرائيل لمدة عشرة أيام بهدف خفض أسعارها في البلاد وقد يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع الأسعار في اسرائيل نتيجة للحرب وصعوبات الإمداد

      الحرس الثوري الايراني: استهداف القاعدة الأميركية في عريفجان بدولة الكويت

      أ.ف.ب: ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية الحرب في الشرق الاوسط

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف الحنية والقليلة

