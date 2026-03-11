الأربعاء   
   11 03 2026   
   21 رمضان 1447   
   بيروت 11:53
    رويترز عم مسؤولين: وزارة النفط العراقية تطلب من حكومة كردستان تصدير 100 ألف برميل يوميا لميناء جيهان التركي

      الحرس الثوري الايراني: استهداف القاعدة الأميركية في عريفجان بدولة الكويت

      أ.ف.ب: ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية الحرب في الشرق الاوسط

      مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف الحنية والقليلة

