المقاومة الإسلامية: مجاهدونا رصدوا قوة لجيش العدو الإسرائيلي تتقدم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية واستهدفوها بقذائف المدفعية وقد تبع ذلك اشتباكات مباشرة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وما زالت هذه الاشتباكات مستمرة حتى الآن