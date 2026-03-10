الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 23:30
    المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: إطلاق منظومة الصواريخ الاستراتيجية القوية “قدر، عماد، خيبر وفتاح” في الموجة 34 أدخل ساحة المواجهة مع الأعداء مرحلة جديدة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة زلايا في البقاع الغربي

      بصواريخ نوعية.. المقاومة تقصف مواقع للاحتلال في حيفا والقدس المحتلة وصفد وتتصدى لمحاولات توغل برية

      مراسل المنار: غارة من طيران العدو الاسرائيلي تستهدف مزرعة دير تقلا في منطقة الزهراني جنوب لبنان

