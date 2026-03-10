الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 20:06
    عاجل

    دوي صفارات الانذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط فلسطين المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: قصف مدفعي اسرائيلي معادي يستهدف منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان

      اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في قاعدة بالماخيم جنوب تل ابيب  

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا شركة يوديفات الاسرائيلية للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بصلية صاروخية

