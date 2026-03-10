دوي صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة

الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 18:18
      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي المعادي أغار مستهدفا سيارة في بلدة قانا جنوب لبنان

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي شرق معتقل الخيام بصلية صاروخية

      المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية

