الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 12:32
    عاجل

    اعلام العدو: بطريقة غير مألوفة طُلب من وزراء الحكومة عدم نشر موعد اجتماع الحكومة أو الأماكن التي سيتوجهون إليها لإجراء محادثة سرية

      تعليق محادثات خطة ترامب لـ«السلام» في غزة

      القناة 12 عن تقديرات أمنية صهيونية: حزب الله يحاول استنزاف الجبهة الداخلية بشكل أكبر

      مراسل المنار: قوة إسرائيلية معادية مؤلفة من عدد من الجرافات والدبابات تتقدم باتجاه منطقة عزراييل في أطراف كفرشوبا في ظل قصف مدفعي وفسفوري يستهدف أطراف البلدة

