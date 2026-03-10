الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 10:23
    عاجل

    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه “إسرائيل” وعلى المستوطنين الدخول فوراً إلى الملاجئ

      اعلام العدو: مقتل مستوطن متاثرا بجروحه اثر القصف الصاروخي على وسط البلاد أمس

      الجيش الايراني: هجومنا على مصافي النفط التابعة للكيان الصهيوني جاء ردا على الاعتداء على مخازن النفط في البلاد

      اعلام العدو: مستشارو ترامب يشجعونه على صياغة خطة خروج من الحرب

