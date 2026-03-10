الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 06:31
    الهيئة الأمريكية للسيارات : ارتفع سعر غالون البنزين بنسبة 16.4% خلال 10 أيام من العمليات العسكرية ضد إيران .

      إعلام العدو | يديعوت أحرونوت : مستشاري ترامب يحثّونه على إعداد خطة للخروج من الحرب.

      واشنطن بوست : عن مسؤولين أمربكيين: البنتاغون تنقل أجزاء من منظومة “ثاد” الدفاعية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

      واشنطن بوست : عن مسؤولين أمريكيين، البنتاغون تستعين بمخزونها من صواريخ باتريوت في منطقة المحيطين الهندي والهادئ نتيجة النقص المؤثر .

