المقاومة الاسلامية في العراق : نفذ مجاهدونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سبعاً وثلاثين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة.