المقاومة الاسلامية : استهدفنا عند الساعة 01:20 من فجر اليوم تجمّعًا لقوّات الاحتلال في ‏مرتفع كحيل عند أطراف بلدة مارون الراس الحدوديّة بصلية صاروخيّة.