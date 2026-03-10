إعلام المقاومة : استهدفنا عند الساعة 10:00 من صباح أمس الإثنين للمرّة الأولى قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا وهي تبعد 35 كلم ، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.