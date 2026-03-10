الثلاثاء   
    المقاومة الإسلامية تستهدف للمرّة الأولى قاعدة “تسيبوريت” شرق مدينة حيفا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة

