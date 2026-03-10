الثلاثاء   
   10 03 2026   
   20 رمضان 1447   
   بيروت 01:52
Ar

    عاجل

    إعلام المقاومة الاسلامية : صفارات الإنذار تدوّي في أفيفيم بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة

